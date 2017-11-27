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لهذا السبب.. شركات التأمين تصدم المتضررين من سيول جدة

لهذا السبب.. شركات التأمين تصدم المتضررين من سيول جدة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عادل العيسى، المتحدث الرسمي لشركات التأمين أن وثائق التأمين الشاملة التي أبرمها أصحاب السيارات مع شركات التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومنها السيول، مما تسبب في إحداث صدمة لمتضرري السيول.

وأوضح العيسى خلال مداخلة هاتفية له على برنامج “يا هلا” أن شركات التأمين تتباين، فيما بينها بشأن تضمين الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين الخاصة بها.

وأوضح أن بعض شركات التأمين لا يدرجها في الوثيقة وآخرون يدرجونها برسوم إضافية، ويبقى الخيار في نهاية المطاف لمالك السيارة.

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