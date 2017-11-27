بعد تحذيرات «الأرصاد».. «مدني الرياض»: مستعدون ونطالب الجميع بالحذر

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بعد ورود تنبيه متقدم من نظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية غزيرة على الرياض والأجزاء المجاورة لها، طالبت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، مؤكدة أنها “اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية”.

وأهاب الناطق الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الرائد محمد الحمادي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار، خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.