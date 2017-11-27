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«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على 6 مناطق

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، إلى تعرض عِدَّة مناطق لضباب يحجب الرؤية خلال الساعات المقبلة، خَاصَّة على الطرق السريعة، والمرتفعات، والمناطق المفتوحة.

وأَوْضَحَ الإِنْذَار المبكر في سلسلة تَغْرِيدات عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة الجوية تَشْمَل كلاً من: الباحة، وعسير، والطائف بمكة الْمُكَرَّمَة، وحائل تبدأ من الساعة 21:40 من مساء اليوم الاثْنَيْنِ، وتَنْتَهِي صباح الغد في تمام الساعة 7:00 صَبَاحَاً.

كما تَشْمَل الحالة الجوية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بمشيئة الله، وتبدأ من الساعة 21:40 من مساء اليوم الاثْنَيْنِ، وتَنْتَهِي صباح غد الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 صَبَاحَاً، وتتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

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