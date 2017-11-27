الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

بالفيديو والصور.. ضبط مستودع يغش «الأرز» في خميس مشيط

0

تواصل – فرق التحرير

كشفت وزارة “التجارة والاستثمار” عن ضبطها مستودعا في خميس مشيط يتم فيه الغش التجاري بتفريغ أنواع مختلفة من الأرز في أكياس لعلامة تجارية معروفة.

وأكدت الوزارة  على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن الحملة التفتيشيه التي تشنتها فرق التفتيش التابعة لها، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، “داهمت مستودعاً في خميس مشيط يتم فيه الغش التجاري بتفريغ أنواع مختلفة من الأرز في أكياس لعلامة تجارية معروفة”.

ونشرت الوزارة صورا للكميات المضبوطة، في المستودع مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات والقائمين عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«وطن بلا مخالف» تتواصل.. ضبط ١٩٨٦مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم.

«وطن بلا مخالف» تتواصل.. ضبط ١٩٨٦مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم.

ضمن «وطن بلا مخالف».. ضبط 153 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة بالجوف

ضمن «وطن بلا مخالف».. ضبط 153 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة بالجوف

بالأرقام.. شرطة الرياض تكشف حصيلة «وطن بلا مخالف» في 24 ساعة (صور)

بالأرقام.. شرطة الرياض تكشف حصيلة «وطن بلا مخالف» في 24 ساعة (صور)

جازان.. إحباط تسلل 1285 يمنيًا وأفريقيًا وضبط مئات المخالفين

جازان.. إحباط تسلل 1285 يمنيًا وأفريقيًا وضبط مئات المخالفين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)
الفيديو

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)

المزيد
كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم
تقارير وحوارات

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

المزيد
الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>