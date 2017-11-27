بالفيديو والصور.. ضبط مستودع يغش «الأرز» في خميس مشيط

تواصل – فرق التحرير

كشفت وزارة “التجارة والاستثمار” عن ضبطها مستودعا في خميس مشيط يتم فيه الغش التجاري بتفريغ أنواع مختلفة من الأرز في أكياس لعلامة تجارية معروفة.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن الحملة التفتيشيه التي تشنتها فرق التفتيش التابعة لها، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، “داهمت مستودعاً في خميس مشيط يتم فيه الغش التجاري بتفريغ أنواع مختلفة من الأرز في أكياس لعلامة تجارية معروفة”.

ونشرت الوزارة صورا للكميات المضبوطة، في المستودع مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات والقائمين عليها.