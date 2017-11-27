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«البيئة»: إلزام المنشآت الساحلية بتوضيح آلية تصريف مخلفاتها

«البيئة»: إلزام المنشآت الساحلية بتوضيح آلية تصريف مخلفاتها
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن إطلاق حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية لإلزامها بتسجيل بيئي يوضح آلية تصريف مخلفات الصرف الصحي والصناعي.

وتعتزم الهيئة تنفيذ حملات تفتيشية على النطاق الساحلي لعموم سواحل المملكة، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية.

ووفقاً لـ”مدير إدارة البيئة البحرية والمناطق الساحلية – عبدالهادي العمري” فإن الحملة ستشمل جميع المنشآت الخاصة والاستثمارية للتأكد من سلامة التخلص من مخلفات الصرف الصحي والصناعي وعدم صرفها في البيئة البحرية، وتأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالجة في البحر والأودية ومجاري السيول”.

وأكد أنه سيتم إلزام جميع المنشآت الساحلية بعمل سجل بيئي يوضح الطريقة التي يتم بواسطتها التعامل مع مخلفات الصرف الصحي والصناعي، حيث ستعمل فرق التفتيش على ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة البيئية وتطبيق غرامات مالية بحقها حسب ما نص عليه النظام العام للبيئة.

وأضاف العمري أن فروع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجميع المناطق الساحلية، ستقوم بتنفيذ هذه الحملة ابتداء من الشهر المقبل.

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