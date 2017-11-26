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أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
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أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
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تواصل – فريق التحرير:

احْتَفَلَ أَهَالِي منطقة حائل، اليوم الأحد، بوصول أول رحلة تِجَارِيّة لقطار “سار” إلى منطقة حائل، قادمة من الرياض، بعد انضمام حائل إلى المحطات الثلاث: (الرياض، والمجمعة، والقصيم).

وأَوْضَحَ نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، المهندس خالد الحربي، أن وصول أولى الرحلات التِجَارِيّة اليوم إلى محطة حائل يَأْتِي ضمن المرحلة الثَّانِية للخطة التشغيلية في خدمة نقل الركاب، بعد تشغيل المحطات الثلاث، بالرياض، والمجمعة، والقصيم، في بداية العام الْجَارِي.

وأَضَافَ أن الشركة في النصف الأول من عام 2018م تستهدف تشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة، وهما المحطتان الأخيرتان على خط الركاب الممتد بطول 1250 كلم من الرياض حتى القريات في أقْصَى شمال المملكة.

يُذْكَرُ أَنَّ الرحلات من وإلى حائل ستكون في أَيَّام: الأحد، والأربعاء، والْجُمُعَة، من كل أسبوع ذهاباً وإياباً، وموعد انطلاق الرحلات من محطة حائل سيكون في الساعة 3:25 عَصْرَاً، على أن يصل القطار إلى وجهته الأخيرة بمحطة الرياض في الساعة 8:11 مساءً.

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