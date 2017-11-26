الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة
0

تواصل – واس:

بناء على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار مقاطع مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشكاوى أو إعلان حالات تظلم ضد وكالة الأحوال المدنية، وما أكدته نتائج متابعتها إدارياً من عدم مصداقية غالبيتها.
فإن وزارة الداخلية إذ تؤكد حرصها على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر قطاعاتها كافة وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، وأن مكاتبها في جميع أنحاء المملكة مفتوحة لاستقبال المراجعين والنظر في معاملاتهم وفق الأنظمة واللوائح، واستعدادها لتلقي الشكاوى عبر مركز الاستقبال والتواصل الالكتروني على البريد الالكتروني:
8004399999@hq.moi.gov.sa <mailto:8004399999@hq.moi.gov.sa>، أو عبر الهاتف المجاني : (8004399999)
فإنها في الوقت ذاته، تحذر من أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد كل من يسهم في نشر مقاطع مرئيّة أو صوتية تحمل معلومات وشكاوى غير صحيحة، وتأمل من الجميع تحري الدقة والصدق في كل ما ينشر.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

غداً.. «الداخلية» تكشف عن إجراءات «قيادة المرأة» للسيارة

غداً.. «الداخلية» تكشف عن إجراءات «قيادة المرأة» للسيارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة بجامعة الطائف غداً

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة بجامعة الطائف غداً

بالفيديو.. «الأحيدب»: احذروا الأكل في المطاعم.. والشهير أخطرها

بالفيديو.. «الأحيدب»: احذروا الأكل في المطاعم.. والشهير أخطرها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>