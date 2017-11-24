استنفار بـ«صحة جدة» بعد ظهور «أنفلونزا الخنازير» بين الطالبات والمعلمات

تواصل – جدة

تشهد الشؤون الصحية وإدارة التعليم بجدة حالة من الاستنفار بعد بلاغ بإصابة معلمة و3 طالبات بإحدي مدارس البنات الابتدائية بإنفلونزا الخنازير.

وأكد متحدث إدارة التعليم بجدة حمود الصقير، وفقاً لـ”الحياة”، أن الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم جدة اتخذت التدابير اللازمة، بزيارة المدرسة والتأكد من البيئة الصحية فيها، وعدم وجود مستنقعات تساعد على تكاثر البعوض داخل المدرسة أو في محيطها، كما نسقت مع الشؤون الصحية لاتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة.

وكانت قائدة مدرسة ابتدائية للبنات بجدة أبلغت مدير مركز صحي بإصابة معلمة و3 طالبات في المدرسة بإنفلونزا الخنازير، ما تتطلب تدخل واستنفار الشؤون الصحية بالمحافظة والشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم جدة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عند ظهور إنفلونزا الخنازير قبل 4 أعوام أن إجمالي الإصابات بالمرض بلغت 595 حالة، توفي منهم أربع حالات، وطمأنت الوزارة حينها المواطنين والمقيمين في المملكة بأن الوضع لا يدعو للقلق.