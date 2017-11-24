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ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
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ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

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انحسار كبير للأمطار.. وتوقعات بغبار على 7 مناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، تبوك ، الجوف ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق ( القصيم ، حائل ، الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

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