«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

تواصل – فريق التحرير

نظم مركز صحي الغيلانة بعمل محاضرة عن مخاطر السكر والتوعية من أضرارة وطرق الوقاية منه.

وحضر الندوة “أعيان المحافظة والأهالي والطاقم الصحي، ومدير مركز الغيلانة طلال بن مقحص السهلي، والطبيب المحاضر حسن علوش”.

وشهدت المحاضرة حضور محافظ محافظة رماح بالنيابة “محسن بن ناصر العرجاني”، وعبدالله فهيد البراك رئيس المركز الغيلانه، والمشرف العام لقطاع صحي رماح ظافر الشهري، وبمتابعة من المشرف الاقليمي للقطاع الدكتور فارس بن ناصر السهلي، ونائبة، نايف بن عبدالله المطيري ومدير قسم الاحصاء صياف العنزي، وعبود بن صالح بن كلفوخ مدير مركز صحي رماح.