«متحدث التحالف»: صاروخ الحوثي على الرياض دخل عبر ميناء الحديدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي أطلقه الانقلابيون الحوثيون على مدينة ‫الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.

وأضاف المالكي في مداخلة مع قناة لـ”الإخبارية”، مساء اليوم، “كان هناك تهريب أسلحة.. نعلم أن الصاروخ الذي تم إطلاقه لم يتم إدخاله عن طريق الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ولكن تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة”.

‫وحمَّل المالكي الانقلابيين مسؤولية تعطيل قرار “2216” بوصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني، مشددا على أنه “لا بد أن يخضع الانقلابيون إلى الإرادة الأممية في تطبيق قرار 2216 بوصول المساعدات إلى ‫اليمن”.

وأعلن أنه تم بالأمس الإعلان عن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لتيسير دخول المساعدات، موضحا أنه تم إصدار 42 تصريحًا لسفن وطائرات إغاثية في اليمن.