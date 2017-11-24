الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

وزير التعليم يكشف عن قرار جديد لتطوير مهارات المعلمين

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

ولي العهد: من المضحك وصف الحملة ضد الفساد بأنها محاولة للإمساك بالسلطة

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

«المساحة الجيولوجية» تنفي وجود بركان بالنماص وتكشف حقيقة المقطع المتداول

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

أول فيديو من داخل فندق «ريتز كارلتون» مكان توقيف أشهر المتّهمين بقضايا الفساد

«متحدث التحالف»: صاروخ الحوثي على الرياض دخل عبر ميناء الحديدة (فيديو)

0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي أطلقه الانقلابيون الحوثيون على مدينة ‫الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.

وأضاف المالكي في مداخلة مع قناة لـ”الإخبارية”، مساء اليوم، “كان هناك تهريب أسلحة.. نعلم أن الصاروخ الذي تم إطلاقه لم يتم إدخاله عن طريق الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ولكن تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة”.

‫وحمَّل المالكي الانقلابيين مسؤولية تعطيل قرار “2216” بوصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني، مشددا على أنه “لا بد أن يخضع الانقلابيون إلى الإرادة الأممية في تطبيق قرار 2216 بوصول المساعدات إلى ‫اليمن”.

وأعلن أنه تم بالأمس الإعلان عن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لتيسير دخول المساعدات، موضحا أنه تم إصدار 42 تصريحًا لسفن وطائرات إغاثية في اليمن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التحالف العربي يعلن دخول أول سفينة إغاثية إلى ميناء الحديدة اليمني

التحالف العربي يعلن دخول أول سفينة إغاثية إلى ميناء الحديدة اليمني

ضبط 69 مخالفاً لأنظمة الإقامة بالرياض كل ساعة

ضبط 69 مخالفاً لأنظمة الإقامة بالرياض كل ساعة

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

الرياض.. ضبط مكتب مقاولات امتهن المتاجرة بالعمالة المنزلية دون ترخيص

الرياض.. ضبط مكتب مقاولات امتهن المتاجرة بالعمالة المنزلية دون ترخيص

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد
والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها
تقارير وحوارات

والد طالبة «روضة الرياض» المفقودة لـ«تواصل»: أخشى أن يؤثر أحد على عقلها

المزيد
«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>