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إنقاذ 14 حالة اختناق جراء دخان فحم التدفئة في استراحة بالطائف

إنقاذ 14 حالة اختناق جراء دخان فحم التدفئة في استراحة بالطائف
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تواصل – فيصل  العتيبي:

أَنْقَذَت الجهات الأمنية والإسعافية، فجر الْجُمُعَة، 14 حالة اختناق بينهم رجال ونساء وأطفال في إحدى الاستراحات؛ جَرَّاء استنشاق دخان فحم التدفئة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن غرفة العمليات بصحة الطائف تلقت بلاغاً طارئاً فجر اليوم يفيد بتعرض مجموعة من الأسر التي للاختناق داخل إحدى الاستراحات.

وعَلَى الْفَوْرِ، جهزت إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف 3 فرق طبية، وَتَمَّ فرز الحالات ميدانياً داخل الاستراحة وعمل الإسعافات الأولية.

وأَوْضَحَ أنه نَتَج عن الحادث نقل 14 حالة بينهم أطفال ورجال ونساء لمستشفيات الصحة لتلقي مزيد من الرعاية الصحية بعد استنشاق كميات كبيرة من دخان الفحم المخصص للتدفئة، ومَا زَالوا يتلقون العلاج دون مخاطر على حياتهم.

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