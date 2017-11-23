دواء «الخنازير» يثير أزمة بين «الصحة» و«التعليم»

تواصل – الرياض:

أثار استخدام بعض مصابي الإِنْفِلْوَنْزَا الموسمية دواء «تاميفلو» المخصص لعلاج إِنْفِلْوَنْزَا الخنازير موجة من الاتهامات بين وزارتي الصحة والتعليم؛ إِذْ أكدت الأخيرة إِصَابَة معلمة وثلاث طالبات بالفيروس، وتداولت مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ خطاباً من تعليم جدة إلى أحد المراكز الصحية يؤكد إِصَابَة معلمة وثلاث طالبات في المرحلة الابتدائية بما أسموه إِنْفِلْوَنْزَا الخنازير، وطلب التعليم اتخاذ اللازم لمنع انْتِشَاره داخل المدرسة.

وقَالَتْ مديرية الشؤون الصحية بجدة: “لا توجد أَي إِصَابَة في جدة بإِنْفِلْوَنْزَا الخنازير، والإصابات الموجودة بين منسوبي التعليم إِنْفِلْوَنْزَا عادية”، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت، أن هناك نوعين من الإِنْفِلْوَنْزَا المنتشرة في جدة، الأولى صنفت بـA، والثَّانِية B، ويستخدم علاج “تاميفلو” للمصابين بـA، والمعروف أنه دواء لمصابي إِنْفِلْوَنْزَا الخنازير، كما تستخدم المسكنات للإِنْفِلْوَنْزَا B، وكثير منهم يظن أنه باستخدام الـ”تاميفلو” مصاب بإِنْفِلْوَنْزَا الخنازير وهذا ليس صحيحاً، مُشِيرَةً إلى أن لقاحات تطعيم الإِنْفِلْوَنْزَا الموسمية متوفرة في جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.