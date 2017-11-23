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حصر أضرار أمطار جدة.. واستثناء 7 حالات من «المساعدات»

حصر أضرار أمطار جدة.. واستثناء 7 حالات من «المساعدات»
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تواصل – جدة:

تبدأ لجان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، اليوم، حصر أضرار مياه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة الثلاثاء الماضي؛ تنفيذاً لتوجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بمباشرة اللجان أَعْمَالها في حصر الأضرار، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وتَشْمَل الكوارث – بِحَسَبِ اللائحة – السيول والفيضانات والأمطار، والزلازل والبراكين، والرياح والأعاصير والصواعق، الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية، والأَعْمَال الإرهابية، والبرد والصقيع والبَرد، والجفاف، والكوارث والأوبئة وغيرها.

واستبعدت اللائحة 7 حالات، وهي: العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المشار إليها في المادة الأولى أو المؤجرة بإيجار منتهٍ بالتمليك، والممتلكات الحُكُومِيّة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، أو التي لا يملك أصحابها تراخيصَ سارية المفعول من الجهات المعنية، أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت، والعين المتضررة الواقعة في الأمَاكِن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية، إلا إذا كان لدى أصحابها مَا يثبت تملكهم لها، والمواقع المهجورة، والحلي والنقود والأسلحة المفقودة، وغير المواطنين.

وأكدت أنه لا يتم حصر ضرر من قَامَ بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر وتعبئة استمارة الحصر، ولا يتم حصر المسجلين بسجل الأسرة إلا لمن لديه ملك خاص مثبت بالوثائق، وأشارت إلى أن حصر العين المتضررة يتم مرة واحدة (كل 12 شهراً) إلا إذا اختلف بِسَبَبِ الضرر، ويتم حصر كافة الأضرار التي تقع على الممتلكات سواء كانت خَاصَّة أو عامة، ومن لا يتقدم خلال مدة الحصر يسقط حقه في المساعدة، علماً بأن مَا تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة وليس تعويضاً.

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