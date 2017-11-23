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شرطة جازان تطيح بقاتل صديقه في صامطة

شرطة جازان تطيح بقاتل صديقه في صامطة
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تواصل – فريق التحرير:

بعد 10 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، ألقت شرطة جازان القبض على قاتل صديقه في إحدى القرى بمحافظة صامطة، اليوم الخميس.

ونقلت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق فور اكتشاف الجريمة، وأجرت عمليات بحث مكثفة، أسفرت عن تحديد مكان القاتل ورصد تحركاته، وهو مواطن، إلى أن تم الإيقاع به بالقرب من قرية الحوراني، شمال محافظة أحد المسارحة عند الساعة 9 من مساء اليوم الخميس.

وبمناقشة الجاني، توصلت الجهات الأمنية لأداة الجريمة، وهي سلاح آلي في قرية أخرى، تابعة لمحافظة أحد المسارحة أيضاً.

وحاصرت قوات الأمن القاتل، بينما كان يسير بسيارته على إحدى الطرق للهرب من المحافظة، لتتمكن من القبض عليه ومصادرة سيارته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

 

 

 

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