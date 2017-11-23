نائب أمير جازان يكرم ثلاثة مواطنين أخمدوا حريقاً بمسجد

تواصل – واس:

اسْتَقْبَلَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم كلاً من: المواطن عبدالله بن يزيد المالكي، والمواطن أحمد بن علي المالكي، والمواطن نواف بن أحمد المالكي، الذين قاموا بإخماد حريق انْدَلَعَ في أحد المساجد بجبال آل عتيق التابعة لمحافظة الدائر بني مالك التابعة للمنطقة.

وكرم سُمُوّه خلال الاستقبال المواطنين لقاء العمل البطولي الذي قاموا به حيث استطاعوا إخماد الحريق، ومساعدة الموجودين داخل المسجد وإِخْرَاجهم من موقع الاشتعال، والسيطرة على الحريق حتى وصول فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ.

وثمن سُمُوّه العمل البطولي المشرف الذي قاموا به، مُعْرِبَاً عن شكره وتقديره لهم على مَا قاموا به من حسن التصرف الذي بدر منهم في تعاملهم مع الموقف.

مِنْ جَانِبِهِم، عبر المكرمون عن اعْتِزَازهم بهذا التكريم من سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني تجاه وطنهم.

حضر التكريم مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.