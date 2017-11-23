مليون معتمر خلال شهرين

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد المعتمرين الذين قدموا إلى المملكة خلال الشهرين الماضيين للعام 1439هـ، والذين بلغوا -حتى الآن- 935.230 معتمراً بزيادة بنسبة 30% عن العام الماضي.

وأكدت الوزارة، عملها بشكل مستمر وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية ومع شركائها في الخدمة على تهيئة كافة الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير المسار الإلكتروني للعمرة، إذ سيرتبط بالمسار الإلكتروني عبر أنظمة شركات العمرة “المخاعات” ما يقارب 4000 وكيل خارجي و800 منظم عمرة محلي شرعوا بتقديم خططهم التشغيلية للعمل في أكثر من 100 دولة من كافة أنحاء العالم.

‎وترتكز الاستراتيجية التنفيذية لوزارة الحج والعمرة وبمتابعة د.محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة على تطوير منظومة العمل المتكاملة في مجال خدمات ضيوف الرحمن وفق أثر اقتصادي كبير ينعكس على مجموعة من المقومات الوطنية، لتشمل أكثر من 2000 كيان تجاري من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توليد أكثر من 12.000 وظيفة في صناعة العمرة وكذلك رفع المداخيل السنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي لأكثر من مليار، وكذلك رفد صناعة الطيران المحلية بحوالي من 3 مليارات ريال سنويا.

وتنطلق وزارة الحج والعمرة في منهجيتها الجديدة نحو قطاع العمرة بشكل تكاملي لتؤدي وظيفة شاملة نحو خدمة ضيوف الرحمن من العمار وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والنظر إلى قطاع العمرة باعتبارها خدمة مقدسة وصناعة متخصصة لها ركائز متعددة دينية وخدمية وثقافية واجتماعية واقتصادية.