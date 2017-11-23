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«الأرصاد»: توقعات بشتاء قاسٍ.. والحرارة ستنخفض 5 درجات تحت الصفر

«الأرصاد»: توقعات بشتاء قاسٍ.. والحرارة ستنخفض 5 درجات تحت الصفر
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع حسين القحطاني، المتحدثُ الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن يشهد الشتاء هذا العام في المملكة انخفاض درجات الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر.

وقال “القحطاني” في مداخلة على قناة “الإخبارية”؛ تعليقاً على أحوال الطقس بالمملكة: “يتوقع أن تهبط الحرارة خلال شتاء هذا العام إلى 5 درجات تحت الصفر”، مبيناً أن “شمال المملكة سيكون الأشد برودة”.

وكانت “هيئة الأرصاد”، نشرت مؤخراً توقعات تفيد بأن الشتاء هذا العام سيكون قاسياً وشديد البرودة؛ نظراً لتأثر المملكة بموجات باردة شديدة سيصحبها نزول الثلوج على الشمالية والشمالية الشرقية، وأجزاء من حفر الباطن.

يشار إلى أن توقعات الشتاء القاسي، استندت إلى معلومات بشأن تعرُّض المملكة إلى منخفضات جوية ممطرة قادمة من شمال المحيط الهندي وبادية الشام.

 

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