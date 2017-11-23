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طالبة تحفيظ وابنة مرابط تبتكر «كاسح ألغام» وتُهديه لجنودنا البواسل

طالبة تحفيظ وابنة مرابط تبتكر «كاسح ألغام» وتُهديه لجنودنا البواسل
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تواصل- نايف عريشي:

ابتكرت الطالبة بتعليم صبيا الدرة محمد أبو هيبة كاسحة للألغام شاركت بها في مسابقة الإبداع العلمي على مستوى وزارة التعليم.

وقالت الطالبة الدرة، التي تدرس بالصف الثالث متوسط بتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد، أن مَن شجعها على هذا الابتكار والداها بعد أن أخبرتهما بالفكرة.

وأضافت أن فخرها بمشاركة والدها المرابط بالحد الجنوبي والانتصارات التي يقدمها جنود الوطن بالحد الجنوبي شجعها على هذه المشاركة وهي أقل ما تقدمه للوطن.

وعن تفاصيل الابتكار، أشارت إلى أنه يتكون من عدة أجزاء الأول الطائرة كوادكوبتر، تقوم في البداية بتحديد مواقع الألغام وذلك بإرسال واستقبال إشعارات عبر هوائي الإرسال والاستقبال، والجزء الثاني هو عبارة عن جهاز تحكم يكون مع مراقب يسمح له بالتتبع من موقع بعيد عن المعركة، ويختص جهاز التحكم بترجمة المعلومات وإرسالها للجهة المختصة بنزع الألغام.

وطالبت الدرة المسؤولين بوزارة التعليم والمختصين في مجال الإبداع العلمي والابتكار بدعم هذا الابتكار، الذي أهدته لجنودنا البواسل وهو أقل إهداء تقدمه للوطن، بحسب قولها.

 

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