مدني الجوف يحذر مرتادي المنتزهات البرية من أخطار السيول والمستنقعات

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف المواطنين والمقيمين من مخاطر السيول والمستنقعات المائية في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال مَدَنِيّ الجوف في بيان إنه: “إشارة إلى الحالة المناخية التي مرت بها منطقة الجوف خلال الفترة الماضية، ومَا نَتَجَ عنها من أمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد، وخروج الكثير من المواطنين والمقيمين إلى المُنْتَزَهات البرية، فمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الجوف تنبه الجميع لأخذ الحيطة والحذر من أخطار السيول المنقولة”.

وأهاب مَدَنِيّ الجوف بالجميع عدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، أو الاقتراب من المستنقعات المائية، أو السباحة فيها، وعدم ترك الأطفال بالقرب منها متمنين السلامة للجميع وبرحلة برية آمنة.