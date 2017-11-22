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«أباالخيل»: جاري تأمين سكن وعلاج لـ«أسرة محافظة لينة»

«أباالخيل»: جاري تأمين سكن وعلاج لـ«أسرة محافظة لينة»
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل
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تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة خالد أباالخيل، أن فريقاً تابعاً لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، وقف ميدانياً على إحدى حالات الأسر في محافظة لينة بالمنطقة، تُعَانِي من سوء حالتها الصحية نَتِيجَة مرض وراثي، وكذلك من تدنٍ في مستواها الاجْتِمَاعِيّ، وَتَمَّ على إِثْرَ ذَلِكَ دراسة الحالة تَمْهِيدَاً لتقديم الدعم والخدمات اللازمة من الوزارة لهم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة: “إنه تبين من خلال بحث الحالة بأن الأسرة مشمولة بالضمان الاجْتِمَاعِيّ، كما أن الأبناء مستفيدون من إعانة التأهيل الشامل”، مُوَضِّحَاً بأنه جاري تأمين مسكن ملائم للأسرة بالتعاون مع جمعية بنيان، ويجري التنسيق أَيْضَاً مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية للأبناء.

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