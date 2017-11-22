بالصور.. أمير حائل يدشن محطة ركاب القطار «سار»

تواصل – أحمد الرمال:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم الأربعاء محطة قطار (سار) بمدينة حائل، بحضور مَعَالِي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومَعَالِي رئيس هَيْئَة النقل العام نائب رئيس مجلس إدارة شركة (سار) الدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من أعضاء مجلس المنطقة وأعضاء الغرفة التِجَارِيّة الصناعية وأعضاء المجلس البلدي ووجهاء وأعيان منطقة حائل.

وعقب التدشين، قَامَ سُمُوّه بجولة في محطة الركاب شَمِلَت مكتب مبيعات التذاكر، ومنطقة شحن الحقائب، واستمع إلى شرح عن آلية تفتيش المسافرين والأجهزة التي وفرتها الشركة لِهَذَا الغرض، كما زار صالة المغادرة وصالة درجة الأَعْمَال، بِالإِضَافَةِ إلى صالة القدوم.

إِثْرَ ذَلِكَ قَامَ سمو أمير منطقة حائل بصعود قطار الركاب في رحلة تعريفية لمدة عشرين دقيقة، وذلك إيذاناً بتدشين خدمة نقل الركاب بمحطة حائل والتي ستنطلق تِجَارِيّاً بمشيئة الله الأحد المقبل 8 ربيع الأول الْمُوَافِق 26 نوفمبر الحالي، وقد رافقه خلال الرحلة مَعَالِي نائب وزير النقل، ومَعَالِي رئيس هَيْئَة النقل العام، والرئيس التنفيذي لـ(سار) وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، عبر الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار المالك عن غبطته بتدشين محطة حائل كمرحلة جديدة تمثل المرحلة (الثَّانِية) من مراحل خدمة نقل الركاب في المشروع، مُؤكِّدَاً أن الرحلات التجريبية على متن القطار أثبتت الجاهزية التامة لبدء الرحلات المجدولة للقطار بشكل منتظم اعْتِبَارَاً من الأحد المقبل.

وَأَشَارَ المالك إلى أن هناك ثلاث رحلات أسبوعية لقطار الركاب من محطة حائل وإليها، في أَيَّام الأحد، الأربعاء والْجُمُعَة من كل أسبوع خلال هذه الفترة، مضيفاً: سيتم إعادة النظر في زيادة الرحلات متى مَا دَعَت الحاجة لذلك.

وقال الرئيس التنفيذي ‘‘إن عملاء (سار) بإمكانهم إنهاء حجوزاتهم من خلال نظام الحجز المتاح على موقع الشركة الإِلِكْتُرُونِيّ أو من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وإن أسعار التذاكر ستكون في متناول الجميع، خُصُوصَاً لمن يقوم بالحجز مُبَكِّراً على الرحلات‘‘.

وتزامناً مع تدشين الرحلات إلى حائل ضمن المرحلة الثَّانِية لخدمة نقل الركاب؛ أجرت “سار” تحَدِيثَاً على مواعيد الرحلات بمحطاتها الأربع في الرياض والمجمعة والقصيم وحائل، حيث ستنطلق الرحلات من الرياض في الساعة 9:30 صَبَاحَاً أَيَّام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والْجُمُعَة، بَدَلاً مِنْ التوقيت السابق والذي كان في الساعة العاشرة صَبَاحَاً، ولم تحدث الشركة تغييراً على موعد رحلات الخميس والسبت والتي استمرت على مَا كانت عليه سابقاً في الساعة 5:30 مساء.

في حين سيكون موعد انطلاق الرحلات من محطة حائل في الساعة 3:25 مساء على أن تصل إلى وجهتها الأخيرة في الرياض الساعة 8:11 مساء، وذلك أَيَّام الأحد، الأربعاء والْجُمُعَة.

ودشنت شركة “سار” المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات في 26 فبراير الماضي، وتسعى الشركة – المملوكة بالكامل لصندوق الاسْتِثْمَارَات العامة – إلى رفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة عدد الرحلات، إِضَافَةً إلى تسيير رحلات من وإلى بقية المحطات في الجوف والقريات خلال المرحلتين الثالثة والرابعة في عام 2018م. ونقلت قطارات الركاب مُنْذُ 26 فبراير الماضي حتى اليوم نحو 135 ألف راكب تَقْرِيبَاً من خلال رحلة واحدة يَوْمِيّاً ذهاباً وإياباً بين المحطات الثلاث في الرياض والمجمعة والقصيم.

ويبلغ طول خط السكة الحديدية لقطار الركاب نحو 1250 كِيلُومِتراً، ويمتد من الرياض حتى القريات في أقْصَى شمال المملكة وتتوزع على هذا الخط 6 محطات للركاب بنموذج بناء موحد في كل من: (الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، القريات).

ويتكون مبنى المحطة الواحدة من ثلاثة طوابق بمساحة إِجْمَالية تقدر 137.217 ألف متر مربع، وتشتمل على صالتين منفصلتين لكل من المغادرة والوصول، تم تجهيز الأولى بمنطقة لشحن حقائب وأمتعة المسافرين، والأخرى بأحزمة متحركة لتسلّمها عند الوصول، كما تحوي المحطة ساحة للمطاعم، ومنطقة خدمات تضم مجموعة من المحال التِجَارِيّة، ومكاتب للخدمات السياحية وتأجير السيارات ومكتباً للبريد، بِالإِضَافَةِ إلى رصيفين للركاب بمساحة 20 ألف متر مربع، ومسجد يتسع لـ300 مصلٍّ.

وعن مكونات قطارات الركاب؛ فإن لدى “سار” نوعين من القطارات (نهارية وليلية)، تتكون النهارية من قاطرتين وتسع عربات: أربع عربات للدرجة الاقتصادية، وثلاث عربات لدرجة رجال الأَعْمَال، وعربة الوجبات الخفيفة، إلى جانب عربة لنقل الأمتعة بسعة 444 راكباً.

فيما تتكون القطارات الليلية، المخصصة للمسافات الطويلة من الرياض إلى الجوف، من قاطرتين، و13 عربة: ثلاث منها للدرجة الاقتصادية، وعربة واحدة لدرجة رجال الأَعْمَال، وثلاث عربات لمقصورات النوم، وأربع عربات لشحن السيارات، وعربة الوجبات الخفيفة، وعربة لنقل الأمتعة، كما يتسع القطار لـ377 راكباً.