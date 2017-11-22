مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

تواصل- وكالات:

لقي 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الفلبين، وعلى متنها 11 شخصاً.

جدير بالذكر أن القوات الجوية الأمريكية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تحطم إحدى طائراتها من طراز “تي-38 تالون” الأسرع من الصوت في منطقة مدينة ديل ريو فى ولاية تكساس، وقُتل أحد طياريها، بينما أصيب الطيار الآخر بجراح استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن طائرة نقل تابعة للبحرية الأمريكية تقل 11 شخصا سقطت في المياه جنوب شرقي جزيرة أوكيناوا اليابانية اليوم الأربعاء أثناء توجهها إلى حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان.

وأضاف الأسطول السابع في بيان صحفي: “تجري الحاملة الأمريكية رونالد ريجان عمليات بحث وإنقاذ. ولم يعرف بعد سبب الحادث”.

وصرح وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين بأن البحرية الأمريكية أبلغته بأن الطائرة سقطت في بحر الفلبين ربما نتيجة مشكلة في المحرك.