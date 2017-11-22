مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

ترشيحاتنا

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية
0

تواصل- وكالات:

لقي 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الفلبين، وعلى متنها 11 شخصاً.

جدير بالذكر أن القوات الجوية الأمريكية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تحطم إحدى طائراتها من طراز “تي-38 تالون” الأسرع من الصوت في منطقة مدينة ديل ريو فى ولاية تكساس، وقُتل أحد طياريها، بينما أصيب الطيار الآخر بجراح استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن طائرة نقل تابعة للبحرية الأمريكية تقل 11 شخصا سقطت في المياه جنوب شرقي جزيرة أوكيناوا اليابانية اليوم الأربعاء أثناء توجهها إلى حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان.

وأضاف الأسطول السابع في بيان صحفي: “تجري الحاملة الأمريكية رونالد ريجان عمليات بحث وإنقاذ. ولم يعرف بعد سبب الحادث”.

وصرح وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين بأن البحرية الأمريكية أبلغته بأن الطائرة سقطت في بحر الفلبين ربما نتيجة مشكلة في المحرك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل 11 إثر سقوط طائرة في تنزانيا

مقتل 11 إثر سقوط طائرة في تنزانيا

سقوط مقاتلة «سوخوي» تابعة للحرس الثوري الإيراني ومصرع قائدها

سقوط مقاتلة «سوخوي» تابعة للحرس الثوري الإيراني ومصرع قائدها

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

محققو اختفاء الطائرة الماليزية: سيظل لغزاً للأبد

محققو اختفاء الطائرة الماليزية: سيظل لغزاً للأبد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>