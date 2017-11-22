الولايات المتحدة تُعلق على صورة «العناق الحار» بين «بوتين وبشار»

تواصل – الرياض:

قالت الخارجية الأمريكية إن صورة العناق الحار، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي الروسي، تُظهر المسؤولية بين الاثنين حول الهجوم الكيماوي الذي شنه الأسد على مواقع المعارضة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في موجز صحفي عقدته يوم أمس الثلاثاء: “رأينا جميعا صورة يعانق فيها فلاديمير بوتين بشار الأسد. أنتم تعرفون موقفنا من الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية.. أعتقد أن هذه الصورة دليل على مسؤولية روسيا في تقديم المساعدة لسوريا.. والضغط على بشار الأسد ألا يكرر ذلك مرة أخرى”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية دعم الولايات المتحدة الحاسم لمفاوضات جنيف بشأن سوريا. وقالت “نويرت” إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كان حاضراً المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، من دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

وبعد المكالمة، وجه السناتور الجمهوري جون ماكين وابلاً من الانتقادات إلى دونالد ترامب، منوهاً بأن البيت الأبيض يرتكب خطأً حين يعوّل على حل المشاكل المشتركة مع روسيا.