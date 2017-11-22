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مصادر: الانتهاء من نقل إدارة مركز الملك عبدالله لصندوق الاستثمارات العامة

مصادر: الانتهاء من نقل إدارة مركز الملك عبدالله لصندوق الاستثمارات العامة
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر أن صفقة نقل إدارة مركز الملك عبدالله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة قد تم الانتهاء منها.
ووفقاً لوكالة “بلومبرغ”، فقد أوضحت المصادر أن الصندوق يعتزم تعيين حلمي غوشة لإدارة المركز المالي خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات قد تقدم بعرض للاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 30 مليار ريال وهو المبلغ الذي أنفقته مؤسسة التقاعد على المركز.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في أكتوبر الماضي، بأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز الملك عبدالله المالي في عام 2018، على أن يتم عقد قمة العشرين عام 2020 في المركز.

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