مياه الأمطار تتسرب لخزانات محطات وقود بجدة.. وإلزامها بإصلاح مركبات المتضررين

تواصل – جدة:

أعلنت وزارة التجارة أنها كثفت جولاتها الرقابية على محطات الوقود بمحافظة جدة بسبب تسرب المياه إلى خزانات الوقود فيها، وقامت الفرق الرقابية بمباشرة 16 بلاغا والوقوف على 21 محطة، تم إغلاق 4 محطات منها لدخول مياه الأمطار لخزانات الوقود، كما تم إلزام المحطات بإصلاح مركبات المتضررين.

وأوضحت التجارة عن أن فرقها الرقابة الميدانية وقفت على محطات البنزين في جدة للتأكد من عدم وجود تسربات للمياه، وتم إغلاق إحدى المحطات لدخول مياه الأمطار لخزان الوقود وإلزام الشركة بتحمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مشيرا إلى أمله في حال رصد مخالفات بالمسارعة بإلإبلاغ لمركز البلاغات بوزارة التجارة عبر الرقم 1900.