انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل والقصيم ، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات الباحة، وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون الرياح على الخليج العربيجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.