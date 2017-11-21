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عبث مجهولين يُشعل حريقاً في أشجار بالنماص

عبث مجهولين يُشعل حريقاً في أشجار بالنماص
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب عبث مجهولين، اليوم الثلاثاء، في اشتعال الحريق بأعشاب يابسة وأشجار بمنطقة جبلية، مع انحدار صخري شديد الوعورة باتجاه تهامة بقرية آل خثيم بمحافظة النماص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مساحة الجزء الذي طالته النيران نحو 800×300 م٢ تقريباً (240 ألف م٢).

وأكد أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران وإخمادها بواسطة المعدات والوسائل اليدوية؛ لتعذر وصول الآليات للموقع لوعورته الصخرية وطبيعته الجبلية، وعزا سبب الحريق إلى عبث مجهولين بالموقع فيما لم يصاحبه أي إصابات.

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