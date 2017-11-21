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«التخصصات الصحية» تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى وخارطة اختبار «رخصة الصيدلة»

«التخصصات الصحية» تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى وخارطة اختبار «رخصة الصيدلة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، فتح المجال للمهتمين وذوي الخبرة لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بمحتوى وخارطة اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة، وذلك كجزء من جهودها المستمرة في تشجيع المهتمين من كافة أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن الهيئة فتحت المجال للمهتمين لإبداء رأيهم من خلال زيارة الرابط الإلكتروني https://www.scfhs.org.sa/examinations/Pages/callforintreset.aspx

ونوه الزهيان إلى سعي “الهيئة” نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الساعية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن “الهيئة” تسعى في هذا الإطار إلى مشاركة شريحة واسعة تمثل مختلف المناطق والخبرات لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة (SPLE).

يذكر أن مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أقر في وقت سابق، إلزامية اختبار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لجميع خريجي الكليات الصحية في المملكة، فيما أعلنت “الهيئة” عن فتح المجال للممارسين الصحيين الصيادلة من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة (SPLE).

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