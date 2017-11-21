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القبض على 3 إثيوبيين يبيعون الخمور وسط الرياض

القبض على 3 إثيوبيين يبيعون الخمور وسط الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن معلومات مؤكدة توفرت لدى قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة عن قيام أحد مخالفي نظام الإقامه (إثيوبي الجنسية في العقد الثالث من العمر) ببيع الخمور المصنعة محليا في أحد الأحياء وسط العاصمة الرياض، وجرى إعداد الكمين اللازم والقبض عليه وتسليمه رفق المضبوطات لمركز الشرطه المختص.

في ذات السياق ذكر الناطق الإعلامي أن الفرق المشاركة من القوه في حملة وطن بلا مخالف أثناء تمشيطها ذات الحي اشتبهت في إحدى مركبات الأجرة بقيادة وافد إثيوبي الجنسية (في العقد الرابع من العمر)، وبتفتيش المركبه عُثر بها على عدد كبير من القوارير المملوءة بمادة العرق المسكر.

جرى القبض على قائد المركبة ومرافقه وتسليمهما رفق المضبوطات لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم جميعا وفق نظامي الإجراءات الجزائيه والإقامة.

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