حساب «إبراء الذمة» ينتعش على وقع «حرب الفساد».. زيادة الإيرادات 144%

تواصل – الرياض:

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن زيادة حجم المبالغ التي تم إيداعها في حساب إبراء الذمة خلال شهر أكتوبر من العام 2017 بنسبة تصل لـ144 % مقارنة مع سبتمبر من العام ذاته.

وطبقاً للبيانات في الحساب ، فقد تجاوز إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة من تاريخ فتح الحساب في 07/ 02/ 2006، قبل 11 عاما تقريبا 340.251.849 ريالاً، أودعت عبر 50.949 عملية إيداع، بمتوسط 6678 ريالاً في كل عملية.

ومنذ بداية العام الحالي 2017م حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي مبالغ الإيداعات 13.251.849 ريالاً، من بينها مليونا و174 ألفاً، و341 ريالاً، تم إيداعها في أكتوبر من ذات العام، مقابل 479 ألفاً و751 ريالاً تم إيداعها خلال سبتمبر.

وأشار البنك إلى أن إجمالي عمليات الإيداع في حساب إبراء الذمة خلال أكتوبر من العام الحالي 2017، بلغ 418 عملية إيداع، بنسبة تغير تصل إلى 46 %، مقارنة مع سبتمبر من ذات العام الذي سجل 286 عملية إيداع، مع بداية الحملة ضد الفساد وتصاعدها ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد.

حساب إبراء الذمة يشدد على أن الإيداعات التي تدخل في الحساب يتم التعامل معها بسرية تامة، والأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب يتم صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود (زواج أسرة ترميم).

وشهد الحساب في أكتوبر 2017 أكبر مبلغ تم إيداعه بإيداع 200 ألف ريال، فيما كان أكبر مبلغ تم إيداعه في سبتمبر 50 ألف ريال، كما شهد أكتوبر ارتفاعا بمتوسط المبالغ المودعة المقدر بـ2809 ريالات، مقابل متوسط مبالغ إيداع يقدر بـ1677 ريالاً في سبتمبر من ذات العام، طبقاً لـ الوطن”.