«الفضائح الجنسية» تطارد أحد أشهر مقدمي البرامج التلفزيونية الأمريكية

تواصل- سامر محمد:

أعلنت شبكة “سي بي إس” الأمريكية الشهيرة وقف المذيع الشهير “تشارلي روز” من تقديم برنامجه الصباحي، كما أعلنت خدمة البث العام “بي بي إس” عن أنها لن تقوم ببث وتوزيع برنامجه المسائي، وذلك على إثر الاتهامات التي وجهتها إليه عدد من السيدات بالتحرش الجنسي الصريح بهن.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إلى أن نساء اتهمنه في تصريحات خاصة بمحاولة تقبيلهن عنوة والتقدم بشكل غير مرغوب نحوهن، في حين تحدثت أُخريات لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أنه أجرى اتصالات هاتفية بهن وتحدث فيها بألفاظ بذيئة بالإضافة إلى سيره بشكل شبه عار أمامهن.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن “روز” اعتبر في بيان له أنه ليست كل الادعاءات ضده دقيقة، لكنه قدم الاعتذار في النهاية. ورأت الصحيفة أن الادعاءات ضد “روز” هي الأحدث ضد سلسلة من الرجال المشهورين في أمريكا، وكثير من الادعاءات بدأت تخرج للعلن بعد تحدث سيدات في تحقيق للصحيفة عن الانتهاكات التي ارتكبها “هارفي وينشتاين” المنتج بـ”هوليوود”.

ولفتت إلى أنه وبعد وقت قصير من ظهور الادعاءات ضد “روز” قامت محطات تلفزيونية وخدمات توزيع البث المرتبطة به باتخاذ إجراءات تأديبية ضده.