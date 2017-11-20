أسرى حوثيون يطلعون قوات التحالف على معلومات مهمة

تواصل – وكالات:

قدمت قيادات حوثية رفيعة المستوى واقعة تحت الأسر لدى قوات الشرعية في اليمن، “معلومات مهمة” لقوات الجيش اليمني، و”التحالف العربي”، كان لها دور في إنجاز مهام قتالية ميدانية لصالح القوات الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي أن القوات الشرعية استفادت من عملية أسر 28 مسلحًا حوثيًا بينهم قيادات ميدانية رفيعة.

وبين، في تصريحات صحفية، أن القيادات التى تم إلقاء القبض عليها في مديرية “نهم”، وخضعت للتحقيقات قدموا معلومات مهمة استفاد منها الجيش اليمني وطيران التحالف العربي في تسريع عملياته.

يذكر أن الوحدات العسكرية سيطرت على سلسلة جبال في ميمنة جبهة مديرية نهم، وسط تراجع كبير في صفوف الانقلابيين، ودمرت مقاتلات “التحالف” رتلًا مدرعًا محملًا بالمعدات والمسلحين.