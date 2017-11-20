القصيم.. تكريم 30 طالبا أتموا حفظ القرآن بـ «الخبراء»

تواصل – فريق التحرير:

تنظم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخبراء في منطقة القصيم حفلا لتكريم وتخريج الدفعة 14 من حفظة القرآن الكريم بنين وبنات، وذلك مساء يوم الأربعاء 4/3/1439هـ بعد صلاة العشاء بجامع الريان الجديد بالخبراء.

يحضر الاحتفال رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وفضيلة رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي، وعدد من أصحاب الفضيلة المشايخ ورؤساء الدوائر الحكومية بالخبراء.

وأوضح مدير الجمعية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقلاء أن التكريم سيشمل 30 طالبا وطالبة حفظوا القرآن الكريم، منهم 14 حافظاً مجازون بالسند المتصل إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بروايات متعددة، وهم طلاب (مركز الإقراء) بالجمعية الذي يتميز بوجود مشايخ مقرئين يحملون إجازة بعدة قراءات ومجازون بمنح السند المتصل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وأعرب العقلاء عن شكره وتقديره البالغ لما تحظى به نشاطات الجمعية من دعم واهتمام من ولاة الأمر، حفظهم الله، وتشجيعهم المتواصل لعموم جمعيات تحفيظ القرآن لأداء رسالتها السامية.

كما دعا العقلاء الراغبين من المحسنين بدعم أنشطة الجمعية أو المشاركة بدعم وقف الوالدين الذي يعد من الصدقة الجارية المستمرة زيارة مكتب الجمعية أو إيداع تبرعاتهم في حسابات الجمعية الرسمية، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على جوال الجمعية 0563557755 أو حسابات الجمعية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.