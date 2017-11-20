«آبل» تُحضِّر مفاجأة بحواسب «آيماك برو» الجديدة

تواصل – وكالات:

كشف مطورون، عن أن الحاسب الشخصي القادم من شركة آبل، “آيماك برو IMAC PRO” قادم مع ميزة استدعاء المساعد الرقمي “سيري SIRI” في أي لحظة، وذلك على غرار هواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية.

وقال المطورون: إن “الحاسب الشخصي المرتقب، سوف يأتي مع ميزة جديدة بفضل دمج معالج (أي10 فيوجن) A10 FUSION، وهو ذات المعالج الذي استخدمته آبل في هواتف آيفون 7 التي أطلقتها في العام الماضي”.

وتستعد عملاق التقنية الأمريكية لطرح حاسبها الشخصي ذي الإمكانات الضخمة خلال شهر ديسمبر المقبل، مع خيارات تشمل معالجاً ثماني عشر النوى بسرعة 4.5 جيجاهرتزات، ومعالج رسوميات بقدرة 11 تيرافلوبا، وشاشة بدقة 5K.

ويُعتقد أنه في حال تم تفعيل الميزة الجديدة، فإن آبل سوف تنافس أخيراً شركة مايكروسوفت، التي توفر إمكانية الوصول إلى مساعدها الرقمي كورتانا على الحواسب الشخصية.