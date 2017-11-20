5 قواعد مهمة يجب تعليمها للأطفال عند استخدامهم «الإنترنت»

تواصل – فريق التحرير:

يستخدم الأطفال الإنترنت في مجالات مختلفة ومنها: عمل تقارير مدرسية، ولعب الألعاب التفاعلية، والتواصل مع المعلمين والأصدقاء، ولكن يتطلب استخدامه عناية فائقة وحرص دائم من الوالدين.

وفي هذا الصدَّد، حدَّد المختص التقني ياسر الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” خمسة قواعد يجب على الآباء تعليمها للأطفال عند استخدامهم الشبكة العنكبوتية.

وجاءت القواعد الخمسة -بحسب “الرحيلي”- كالآتي:

1- عدم مشاركة المعلومات الشخصية والصور والموقع.

2- عدم محاولة مقابلة من يتعرف عليهم.

3- من يتعرف عليه الطفل في الإنترنت هو غريب ومشبوه مهما عرف عنه.

4- ليس كل من ادعى أنه طفل هو طفل.

5- إخبار الوالدين بكل ما يواجهون.