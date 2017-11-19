اليمن: أَسْر 28 حوثياً بينهم قيادات رفيعة

تواصل- وكالات:

كشف المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، عن “أَسْر 28 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية رفيعة، وقال إن “هناك مجموعة من قيادات الميليشيات يخضعون للتحقيقات عقب القبض عليهم في معارك مديرية نهم خلال الأيام القليلة الماضية.”

وأضاف المتحدث أنهم “قدموا معلومات مهمةً استفاد منها الجيشُ اليمني وطيران التحالف العربي في تسريع عملياته العسكرية والتقدم على مختلف الجبهات”، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الاثنين.

ولفت إلى أن “التقدم إلى العاصمة صنعاء بات أسهل مما مضى بعد السيطرة على الجبال والمرتفعات الشاهقة في نهم”، مؤكداً أن “الجيش أصبح يشاهد مواقع الانقلابيين ويراقب تحركاتهم”.

وأفاد بأن “الوحدات العسكرية سيطرت أمس على سلسلة من الجبال في ميمنة جبهة مديرية نهم، وسط تراجع كبير في صفوف الانقلابيين، فيما دمر التحالف الذي يشكل غطاء جوياً للقوات البرية رتلاً من المدرعات المحملة بالأسلحة والمسلحين”.

وأشار مجلي، إلى أن “القوات تزحف حالياً نحو مناطق قطبين وبني محمد ومسورة العقران والمدفون وقرون ودعة”، متوقعاً أن “تشهد الأيام القادمة التحام عدد من الجبهات والتقدم للسيطرة على نقيل بن غيلان”.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر في صنعاء، أن “القياديين الحوثيين عبدالملك عبدالله إسحاق، وبدر الدين المؤيد قائد “كتيبة معركة النفس الطويل” قتلا في معارك نهم خلال الساعات الماضية”.

وذكرت المصادر أن “مقتل إسحاق يمثل ضربة موجعة للميليشيات التي كانت تعتمد عليه في عدد من المهام القتالية في جبهة نهم”.