حرس الحدود ينقذ مركبين من الغرق في جازان

وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر الشهراني إن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا من قائد إحدى الوسائط المصرح لها بالإبحار عن تعطل الواسطة في عرض البحر، وعلى متنها ثمانية مواطنين، وعلى الفور تم تحديد موقعه، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية القريبة من الموقع لمساعدته، وعند وصول الدورية، وبعد الكشف على الواسطة تبين أنها بحاجة للوقود فقط، وقد تم تزويدها بالوقود قبل أن تعود لنفس المركز البحري الذي تم التصريح لها.

وأضاف الناطق الإعلامي: “وفي حالة أخرى، تم رصد هدف متوقف في عرض البحر، وبعد توجيه إحدى دوريات حرس الحدود لموقعه تبين أنها واسطة نزهة متعطلة، تم تقديم المساعدة اللازمة، ثم سحبها إلى مرسى مركز بيش لإصلاحها”.

وزاد “أن جميع طواقم وركاب الواسطتين لم يتعرضوا للأذى، وقد قدموا شكرهم لحرس الحدود على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة والعون لهم”.

وأهاب الناطق الرسمي لحرس الحدود بمنطقة جازان بجميع الإخوة الصيادين والمتنزهين باتباع اشتراطات السلامة وتوخي الحذر والتأكد من ارتداء سترة النجاة عند الشعور بأي طارئ – لا سمح الله – والتأكد من الصيانة الدورية والحالة التشغيلية لوسائطهم وتوافر الوقود الكافي، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب، متمنيًا السلامة للجميع.