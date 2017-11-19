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عربة جولف تصدم أكاديمية بجامعة الطائف.. ومتحدث الجامعة: حادث عرضي

عربة جولف تصدم أكاديمية بجامعة الطائف.. ومتحدث الجامعة: حادث عرضي
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تواصل – فريق التحرير:

أُصيبت أكاديمية بإصابات متفاوتة؛ إثر دهسها بعربة جولف داخل حرم جامعة الطائف (فرع الطالبات).

وأوضح المتحدث باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي، أن عربة جولف مخصصة للتنقل داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات بجامعة الطائف، اصطدمت بإحدى منسوبات الجامعة.

وأضاف الثبيتي: “تم نقل المصابة إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وسط متابعة من إدارة الجامعة لحالتها الصحية، وأؤكد أن الحادثة كانت اصطداماً عرضياً”.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة حريصة على ضمان الالتزام بجميع متطلبات السلامة المرورية، سواء في حركة العربات، أو الأفراد داخل شطر الطالبات، بحسب “عكاظ”.

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