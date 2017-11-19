«التعليم» تحدد موعد وآلية التقديم على طلب «التقاعد»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، موعد وآلية التقديم على طلب إنهاء الخدمة “تقاعد مبكر أو استقالة”، عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس، لشاغلي الوظائف التعليمية ممثلة في إدارات التعليم وجهاز الإدارة.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي توضيحاً بيانياً عبر حسابه في “تويتر”، تضمن فترة التقديم على طلب إنهاء الخدمة التي تبدأ من 1-3-1439هـ إلى 26-4-1439هـ، موضحاً أن التاريخ الموحد لبداية ترك العمل بالتقاعد المبكر، أو الاستقالة هو 1-11-1439هـ.

وأوضح أنه سيتم بمشيئة الله اعتماد قرار التقاعد من صاحب الصلاحية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ونبه العصيمي إلى أنه لن يتم قبول طلبات التقاعد، أو الاستقالة المرفوعة ورقياً خارج نظام فارس، كما لن يتم قبول طلبات العدول عن التقاعد أو الاستقالة بعد اعتماد الطلب.