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الطائف.. ربط عدد من المراكز الصحية إدارياً وفنياً بالمستشفيات الرئيسية

الطائف.. ربط عدد من المراكز الصحية إدارياً وفنياً بالمستشفيات الرئيسية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير الصحة بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، اليوم الأحد، قرارات ربط هيكلي وإداري شملت: مستشفى النساء والولادة، ومركز السكري، ووحدة الدرن. وشملت القرارات ربط مستشفى النساء والولادة، ووحدة الدرن بمجمع الملك فيصل الطبي إدارياً وفنياً، وإلحاق مركز السكري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إدارياً وفنياً، على أن يبقى منسق الوحدة مرتبطاً بإدارة المستشفيات بالمديرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن هذه القرارات تأتي ضمن القرارات التنظيمية لمنع الازدواجية، وتوحيد القيادة الإدارية والفنية لتحقيق الخدمة الصحية المثلى، وتتماشى مع الهيكل التنظيمي المعتمد من الوزارة، فيما يجري العمل على ربط عدد من المراكز الصحية إدارياً وفنياً بالمستشفيات الرئيسة بالطائف لتحقيق الرؤية التطويرية للصحة في ربط المراكز الصحية بالمستشفيات، وتبادل الكوادر التشغيلية لسد الاحتياج بما يتناسب وحاجة العمل وتقديم أفضل خدمة للمراجعين.

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