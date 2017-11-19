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«تعليم الرياض» تبدأ إجراء المقابلات للمعلمين المتقدمين للتشكيلات الإشرافية

«تعليم الرياض» تبدأ إجراء المقابلات للمعلمين المتقدمين للتشكيلات الإشرافية
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في إِجْرَاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتشكيلات الإشرافية في مختلف التخصصات والأقسام والإدارات، والتي تعد آخر مرحلة من مراحل ترشيح المشرفين التربويين للعمل الإشرافي للعام 1438/1439هـ.

وأَوْضَحَ مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنام، أن عدد المرشحين لدخول المقابلات الشخصية بلغ 193 معلماً من جميع التخصصات ممن توفرت فيهم الضوابط وانطبقت عليهم الشروط واجتازوا الاختبارات التحريرية، مُشِيرَاً إلى أن المقابلات تجرى اعْتِبَارَاً من اليوم وعلى مدى أسبوعين وَفْقَ جدول محدد بعد أن تم إِرْسَال رسائل إِلِكْتُرُونِيّة للمتقدمين تتضمن موعد ومقر المقابلات.

مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ مدير الإشراف التربوي بالإنابة، عبدالله المطلق، أنه تم تكليف عدد من القيادات الإشرافية والمشرفين التربويين المتخصصين كأعضاء في لجان المقابلات، مُضِيفَاً أن التقديم والترشيح للإشراف التربوي يمر بأربع مراحل، الأولى قيام المعلم والمعلمة بالتسجيل إِلِكْتُرُونِيّاً، ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة، والمرحلة الثَّانِية قيام قائد المدرسة بالتأكيد والمصادقة على الطلب، والمرحلة الثالثة قيام مدير مكتب التعليم بتعبئة النماذج المطلوبة، ثم مرحلة الإدارات والأقسام بحيث تتم زيارة المرشح وتعبئة البيانات واستمارة الترشيح؛ ومِنْ ثَمَّ يتم اختبار المتقدمين تحريرياً، ومن اجتازه يرشح للمقابلة الشخصية.​

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