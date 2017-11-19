اللجنة الوزارية العربية تناقش التهديدات الإيرانية واستهداف الحوثيين للرياض

تواصل – واس:

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية برصد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية بالدول العربية اجتماعاً لها، اليوم الأحد، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعُقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش, وبمشاركة وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري, ووزير خارجية مملكة البحرين سمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة, والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة التهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي في ضوء التطورات الأخيرة، وآخرها قيام ميليشيا الحوثي وصالح بإطلاق صاروخ باليستي مستهدفاً العاصمة الرياض، وكيفية التعامل مع التهديدات الإيرانية للدول العربية.