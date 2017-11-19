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«الدول العربية» تحذر إيران من عواقب أدوارها التخريبية
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر دبلوماسية، عن عزم الجامعة العربية تكليف المجموعة العربية في مجلس الأمن، بتقديم شكوى ضد إيران رداً على انتهاكاتها المستمرة ودعمها للإرهاب، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأكدت المصادر أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يُعقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب المملكة، سيبحث الانتهاكات والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وسبل التصدي لها.

ووفقاً للمصادر فإن البيان الختامي للاجتماع سيتضمن تحذيراً شديد اللهجة لإيران مؤكداً ضرورة وقف دعمها لميليشيات الحوثي وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق سياسة حسن الجوار.

كما سيؤكد البيان العربي التضامنَ الكامل مع المملكة العربية السعودية وعلى تأييد كل ما تتخذه الرياض لحماية أمنها القومي، وإدانة قامت به ميليشيات الحوثي من إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع تجاه السعودية.

وتبحث المجموعة الوزارية الرباعية التي تضم وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات، والبحرين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أبعاد التدخلات الإیرانیة في المنطقة العربیة وما تنطوي علیه من تهدید للأمن القومي العربي.

وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن هناك “مشاورات جارية بين الوزراء ورؤساء الوفود”، مشيراً إلى “اختلافات في الرؤى حول بعض النقاط”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “المصلحة العربية أن يكون هناك موقف قوي وحازم بشأن التدخلات الإيرانية في المنطقة. الهدف الأسمى هو التحذير من التهديد الإيراني”، ومن المقرر أن تعرض اللجنة نتائج اجتماعها على وزراء الخارجیة العرب.

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