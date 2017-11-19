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مجلس «الاستثمار اللبناني» يطالب بوقف الحملات التحريضية ضد المملكة

مجلس «الاستثمار اللبناني» يطالب بوقف الحملات التحريضية ضد المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أبدى مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة، أسفه لمستوى التحريض العالي اللهجة من بعض الأوساط في بيروت، والذي قابله استياء شديد في الأوساط الشعبية والإعلامية بالمملكة.

وقال المجلس إنه “لاحظ مؤخراً أن البعض في لبنان يتبع سياسة الهروب إلى الأمام وحرق المراكب مع دول الخليج العربي عامة، والمملكة العربية السعودية خاصة من خلال المواقف الهجومية السياسية أو الإعلامية أو الشخصية ضد هذه الدول”.

وتابع، “بناء عليه، يناشد مجلس العمل والاستثمار اللبناني رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون المبادرة شخصياً إلى تبريد الأجواء، ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية، مراعاة لمصالح 300 ألف لبناني باتوا مهددين بلقمة عيشهم”.

وأضاف، “لا يمكن للحظة توتر أن تدمر العلاقات اللبنانية -السعودية، فهذه العلاقات بُنيت على مدى أكثر من سبعين عاماً بعرقٍ وجهدٍ ومحبةٍ، ولا بد أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي”، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحرك الأسبوع المقبل لشرح موقفه من التطورات الأخيرة.

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