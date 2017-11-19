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«الشريم»: السكينة سلعة نَفيسة لا تُحَصِّلُها كنوز الدنيا

«الشريم»: السكينة سلعة نَفيسة لا تُحَصِّلُها كنوز الدنيا
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تواصل – الرياض:
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، أن السكينة سلعة نفيسة لا تُحَصِّلُها كنوز الدنيا، وثمنها القلب لا يعلمه إلا مالكُ السكينة سبحانه.
جاء ذلك في تغريدة للشيخ الشريم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “السكينة سلعة نفيسة لا تُحَصِّلُها كنوز الدنيا؛ لأن ثمَنَها قَلْبِيٌّ لا يعلمه إلا مالكُ السكينة سبحانه، فمن حصَّلَ هذا الثمن فقد استحقَّها (فعلِمَ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم).”
التغريدة حظيت بتفاعل كبير من متابعي حساب الشيخ الشريم، حيث قام بعمل ريتويت لها 42700 مغرد، وأعاد إرسالها 2700 وردّ عليها 104.

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