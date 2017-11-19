مختص تقني يحذّر من برامج كشف أسماء أرقام الجوالات

تواصل – فريق التحرير:

يلجأ كثيرون إلى تحميل تطبيقات “كشف أسماء أرقام الجولات”، بسبب ورود مكالمات كثيرة ومجهولة، حيث يساعد البرنامج في تحديد اسم المتصل وأحياناً البلد.

وحول هذا الأمر، حذَّر المختص التقني ياسر الرحيلي، عبر حسابه على “تويتر” من خطورة هذه البرامج على الخصوصية، مؤكداً أنها تُستخدم للابتزاز المالي.

وكتب “الرحيلي”: إن “برامج كشف أسماء أرقام الجوالات تنسخ الأسماء من جوالك وتعرضها للكل ثم تطلب منك مبلغاً مالياً لإزالتها؛ حفاظاً على خصوصيتك”.

وأضاف المختص التقني: أن “هذه البرامج من أوضح الأمثلة للاستخدام السيئ والمباشر للصلاحيات على جوالك واستغلال ما يتم جمعه من معلومات من جهازك”.