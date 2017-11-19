مختص تقني يحذّر من برامج كشف أسماء أرقام الجوالات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

مختص تقني يحذّر من برامج كشف أسماء أرقام الجوالات

مختص تقني يحذّر من برامج كشف أسماء أرقام الجوالات
0

تواصل – فريق التحرير:

يلجأ كثيرون إلى تحميل تطبيقات “كشف أسماء أرقام الجولات”، بسبب ورود مكالمات كثيرة ومجهولة، حيث يساعد البرنامج في تحديد اسم المتصل وأحياناً البلد.

وحول هذا الأمر، حذَّر المختص التقني ياسر الرحيلي، عبر حسابه على “تويتر” من خطورة هذه البرامج على الخصوصية، مؤكداً أنها تُستخدم للابتزاز المالي.

وكتب “الرحيلي”: إن “برامج كشف أسماء أرقام الجوالات تنسخ الأسماء من جوالك وتعرضها للكل ثم تطلب منك مبلغاً مالياً لإزالتها؛ حفاظاً على خصوصيتك”.

وأضاف المختص التقني: أن “هذه البرامج من أوضح الأمثلة للاستخدام السيئ والمباشر للصلاحيات على جوالك واستغلال ما يتم جمعه من معلومات من جهازك”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تقارير تحذِّر من تطبيقات على هواتف «آيفون».. وتصفها بـ«الخطر الأكبر»

تقارير تحذِّر من تطبيقات على هواتف «آيفون».. وتصفها بـ«الخطر الأكبر»

تطبيقات خبيثة «تتنكر» لكسر حماية أجهزة آندرويد

تطبيقات خبيثة «تتنكر» لكسر حماية أجهزة آندرويد

مئات التطبيقات الخبيثة تتجسس على مستخدمي «آي فون» سراً

مئات التطبيقات الخبيثة تتجسس على مستخدمي «آي فون» سراً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>