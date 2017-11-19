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قوات الأمن الخاصة تستعد للتمرين المختلط مع الجيش الباكستاني

قوات الأمن الخاصة تستعد للتمرين المختلط مع الجيش الباكستاني
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تواصل- واس:

تستعد قوات الأمن الخاصة لتنفيذ التمرين المختلط شهاب 2 مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة.

وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مكافحة الإرهاب ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لدى القوات العسكرية المشاركة من البلدين الشقيقين.

يأتي التمرين ضمن عدة تمارين مختلطة تنفذها قوات الأمن الخاصة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار مكافحة الإرهاب والحروب الجبلية والقتال في المناطق المفتوحة، ويعد امتداداً لتمرين شهاب1 الذي نفذ العام قبل الماضي بنجاح كبير في جمهورية باكستان الإسلامية.

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