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«الصحة العالمية» تنشر خطة المملكة لمواجهة البكتيريا المقاومة على موقعها الإلكتروني

«الصحة العالمية» تنشر خطة المملكة لمواجهة البكتيريا المقاومة على موقعها الإلكتروني
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تواصل- فريق التحرير:

في إنجاز جديد للمملكة نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها عبر الإنترنت الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضحت “الصحة”، أن هذه الخطة جاءت بسبب ما تشكله مقاومة مضادات الميكروبات من تهديد خطير على الصحة العامة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات عديدة وتعاون مشترك مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع.

وتابعت أن المملكة انضمت إلى أجندة الأمن الصحي العالمي اعتباراً من شهر مارس عام 2015م ، والتي تهدف إلى تأسيس مجموعة شراكة دولية لجعل العالم أكثر أمناً من الأمراض العديدة، والمشاركة في باقات الأجندة ، ومنها الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، واستخدام أدوات تقييم استرشادية لباقة العمل من إعداد مجلس الأجندة لاستخدامها لقياس القدرات الأولية للدول المشاركة للوصول إلى أهداف الأجندة.

يُذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية للبرنامج الوطني للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية على مستوى المملكة عام 2017م ، وتشمل اللجنة جميع القطاعات الصحية والجهات الحكومية وغير الحكومية، فيما تم تشكيل خمس لجان فرعية لتنفيذ بنود الخطة الوطنية للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، وتشمل، لجنة التوعية للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، لجنة الترصد المخبري للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، لجنة مكافحة العدوى، لجنة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ولجنة دراسات اقتصاديات الأدوية والبحوث للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وتتولى اللجنة العديد من المهام، ومن أبرزها، إدارة باقة عمل الجراثيم الممانعة للمضادات الحيوية في المملكة من حيث وضع السياسات، والاستراتيجيات والخطط والبروتوكولات الخاصة بالبرنامج في مجال مكافحة الجراثيم الممانعة للمضادات الحيوية، وخارطة الطريق، والتقارير السنوية، كما تم إدراج المملكة لأول مرة في برنامج الترصد العالمي للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية من خلال الالتحاق ببرنامج منظمة الصحة العالمية للترصد المخبري.

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