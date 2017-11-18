البداية بغطاء سحابي ثم أمطار غزيرة.. تعرّف على تحركات الحالة المطرية المتوقعة

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تواصل- الرياض:

تشير تحديثات النماذج العددية إلى أنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بحالة جوية ماطرة الأسبوع الجاري؛ حيث يتوقع ظهور تشكيلات واسعة من السحب الركامية الماطرة في بعض مناطق المملكة في الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية والغربية بما فيها السواحل والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المناطق الداخلية نحو حائل والقصيم.

وتعود أسباب هذه الحالة الجوية إلى تأثر أجواء المملكة بامتداد منخفض جوي فوق المتوسط ناتج اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة مصحوب بجبهة هوائية باردة يتزامن مع تقدم كتلة هوائية دافئة ورطبة في أجواء المملكة عبر البحر الأحمر؛ حيث من المتوقع أن يحدث الالتقاء بين الكتلتين الرطبة والباردة تتشكل معها حالة جوية ماطرة، وفقاً لـ”طقس العرب”.

بداية الحالة الجوية بشكل خفيف بإذن الله بانتشار غطاء سحابي واسع النطاق على شمال المملكة نهار السبت حتى خلال فترة الظهيرة وخلال ساعات مساء السبت حيث يتقدم المنخفض الجوي شرق المتوسط ويتوقع ان تظهر السحب المنخفضة في شمال البحر الأحمر مع فرص لبعض الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية في سواحل مدينة تبوك وفي عرض البحر والمناطق الداخلية.

وتستمر خلال ساعات الليل والليلة القادمة وخلال ساعات الصباح والنهار من يوم الأحد تبدأ الحالة نشاطها الفعلي في سواحل منطقة تبوك والمناطق الداخلية بتشكل الخلايا الرعدية الممطرة في المرتفعات، وتتقدم شرقا للمناطق الداخلية لتؤثر على جنوب شرق تبوك وضواحيها وتمتد للسواحل الجنوبية في أملج حتى سواحل المدينة المنورة بدءاً من سواحل ينبع والرايس وتتعمق في المناطق الداخلية للمدينة المنورة؛ لتشمل مرتفعاتها.

ويتوقع مساء الأحد خلال ساعات الليل، أن تصل الحالة الجوية للقطاع الغربي ومنطقة مكة المكرمة تشمل السواحل في جدة ورابغ وثول وعسفان والتوقعات تشير لتركز الأمطار في الأجزاء الجنوبية للقطاع الغربي من جنوب جدة حتى الليث والقنفذة مع استمرار تأثيرها في مرتفعات الحجاز عامة وخلال ساعات يوم الاثنين تمتد الحالة للمناطق الداخلية؛ لتشمل القصيم وحائل وشرق المدينة المنورة حتى شمال شرق المملكة في الأجزاء الشرقية لمنطقة حائل وشمال شرق المملكة بشكل خفيف.

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